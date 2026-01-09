Francesco Totti giudice a Tali e Quali, nuova edizione dello show
Francesco Totti, leggenda del calcio italiano, entra nel cast di Tali e Quali come giurato speciale per la seconda puntata, portando il suo carisma da campione sul palco della nuova edizione del programma.
Da venerdì 9 gennaio Rai 1 trasmette la nuova stagione di Tali e Quali, spin-off di “Tale e Quale Show” condotto da Nicola Savino, con performance di imitazioni musicali protagoniste.
Per la seconda puntata, in programma venerdì 16 gennaio, l’ex capitano della Roma è stato annunciato come quarto giudice d’eccezione, affiancando la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez.
Leggi anche Tali e Quali debutta su Rai 1 con Nicola Savino e una giuria d'eccezione
Il ruolo di giurato speciale cambia ogni settimana: nella prima puntata è toccato a Carlo Conti, mentre nelle successive si alterneranno altri ospiti in studio.
Il format mette sotto i riflettori concorrenti che si esibiscono cercando di emulare cantanti famosi, con il giudizio della giuria e ospiti che arricchiscono il programma di immagini e commenti.
La presenza di Totti, figura amatissima dal pubblico italiano, aggiunge un elemento di interesse alle dinamiche dello show, con la sua esperienza e simpatia pronta a incidere sulle valutazioni delle performance.