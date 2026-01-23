Tali e Quali, anticipazioni del 23 gennaio: gara decisiva e quarto giudice speciale

Il talent di Rai 1 si avvicina al momento decisivo con l’ultima sfida prima della finale. Dieci nuovi concorrenti salgono sul palco per imitare icone della musica, giudicati da una giuria rafforzata da un’ospite speciale.

La corsa verso la finalissima di Tali e Quali entra nel vivo con l’appuntamento in onda stasera, venerdì 23 gennaio, in prima serata su Rai 1. Si tratta dell’ultima puntata eliminatoria prima dell’atto conclusivo, un passaggio chiave che definirà i nomi degli ultimi finalisti.

Sul palco si esibiranno dieci concorrenti non professionisti, pronti a trasformarsi in celebri protagonisti della musica italiana e internazionale. Ogni performance sarà eseguita dal vivo, mettendo alla prova voce, presenza scenica e capacità di interpretazione.

Leggi anche Francesco Totti giudice a Tali e Quali, nuova edizione dello show

A valutare le esibizioni torna la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez. Per questa serata, però, è prevista una novità: accanto ai tre giudici ci sarà un quarto volto, chiamato a dare il proprio contributo in modo straordinario.

Il ruolo di giudice ospite sarà affidato a Orietta Berti, che affiancherà la giuria ufficiale nella scelta dei migliori. I due concorrenti più convincenti conquisteranno l’accesso alla finale del 30 gennaio.

Nell’ultima puntata, i nuovi finalisti si uniranno ai due vincitori delle prime due serate e ai migliori interpreti delle passate edizioni. In palio c’è il titolo di Campione di Tali e Quali 2026, che verrà assegnato al termine dell’ultima sfida.