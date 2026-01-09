Amici 25: Pettinelli riafferma la maglia a Flavia con una regola settimanale

Flavia ha recuperato la maglia ad Amici 25, ma la professoressa Pettinelli l’ha riaffidata con una clausola: dovrà confermarla ogni settimana fronte a performance e giudizi dei professori.

Durante il daytime di venerdì 9 gennaio, ad Amici 25 Anna Pettinelli ha deciso di restituire la maglia sospesa alla cantante Flavia Buoncristiani, imponendo però che la sua permanenza venga confermata ogni settimana dai docenti della scuola.

La scelta arriva dopo una fase di tensione tra Flavia e la sua insegnante di canto, che in precedenza le aveva tolto la felpa per un rendimento giudicato non all’altezza, scatenando reazioni emotive e discussioni.

L’allieva non ha nascosto il proprio disappunto per la sospensione iniziale, definendo la decisione “ingiusta” e ribadendo la propria determinazione a restare nel programma.

In risposta, Pettinelli ha chiarito che dovrà vedere progressi e costanza prima di poter confermare Flavia come concorrente stabile, rendendo la sua permanenza nella scuola un punto di continuo confronto.

La situazione ha anche motivato Flavia e un altro allievo, Opi, a chiedere alla produzione la possibilità di esibirsi con brani di loro scelta per dimostrare il proprio valore ai professori e al pubblico, evidenziando tensioni interne alla squadra guidata da Pettinelli.