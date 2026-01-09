Milan-Genoa, Maignan contro l'arbitro: arriva solo una multa

La tensione nel finale di Milan-Genoa ha acceso le polemiche per la reazione di Mike Maignan verso l’arbitro Mariani. Il portiere rossonero, però, eviterà la squalifica e resterà disponibile per il prossimo turno.

Il pareggio per 1-1 tra Milan e Genoa, disputato giovedì 8 gennaio in Serie A, si è chiuso con momenti di forte nervosismo. A catalizzare l’attenzione è stata la reazione di Mike Maignan dopo il rigore concesso ai rossoblù, episodio che ha acceso proteste e discussioni in campo.

Il capitano rossonero si è avvicinato in modo deciso al direttore di gara Mariani, contestando la decisione con toni accesi. Le immagini televisive hanno mostrato un confronto ravvicinato e carico di tensione, anche se la dinamica dell’azione che ha portato al penalty non è apparsa immediatamente limpida.

La situazione è rientrata grazie all’intervento di un compagno di squadra, che ha accompagnato Maignan lontano dall’arbitro per evitare conseguenze più pesanti. Un gesto che ha contribuito a riportare calma in un finale già segnato da alta intensità.

Nonostante il comportamento sopra le righe, il giudice sportivo ha scelto una linea morbida. Per il portiere del Milan è arrivata soltanto un’ammenda di 1500 euro, senza alcuna giornata di stop per Maignan.

Il francese sarà quindi regolarmente a disposizione per il prossimo impegno di campionato. Contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri potrà contare sul suo numero uno, evitando un’assenza che avrebbe pesato sull’equilibrio della squadra.