Milan-Maignan, proposta di rinnovo sul tavolo: il club alza l'offerta

Il #Milan ha avanzato un'offerta ufficiale per il rinnovo del contratto di Mike #Maignan, in scadenza il 30 giugno. La società intende consolidare il ruolo del portiere come pilastro del progetto futuro.

Il Milan ha deciso di muoversi in modo concreto per blindare Mike Maignan. Al portiere è stata recapitata una proposta ufficiale di rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno, segnale chiaro della volontà della società di costruire il futuro attorno al suo capitano. L’offerta economica lo collocherebbe immediatamente tra i giocatori di riferimento della rosa, sullo stesso piano di Rafa Leao.

Nei mesi scorsi l’idea di un addio a fine stagione appariva molto più definita, mentre oggi il quadro è cambiato. La dirigenza, lo staff tecnico e lo spogliatoio stanno spingendo nella stessa direzione e il dialogo con il portiere francese è continuo. Maignan apprezza i segnali di fiducia ricevuti, pur senza aver ancora sciolto le riserve. A breve è previsto un incontro diretto per entrare nel merito della proposta e valutare ogni dettaglio.

Dal punto di vista economico, il Milan ha messo sul piatto uno stipendio da top player: 7 milioni netti a stagione, bonus inclusi. La richiesta iniziale dell’ex Lille era leggermente superiore, ma il club punta a colmare la distanza lavorando sugli incentivi variabili. Tra le ipotesi, premi legati alla qualificazione in Champions League e bonus che compenserebbero l’attuale stagione, nel caso di firma entro i prossimi mesi.

La struttura dell’accordo prevederebbe un legame di lungo periodo, con scadenza fissata al 2029 e opzione per il 2030, oppure direttamente fino al 2030. Un progetto pensato per garantire continuità tecnica e leadership, con Maignan al centro del percorso sportivo rossonero.

Parallelamente, la società si è mossa in modo prudente monitorando eventuali alternative tra i pali, ma l’idea è chiara: l’investimento su un nuovo portiere scatterebbe solo in caso di risposta negativa definitiva. Fino ad allora, ogni sforzo resta concentrato sul rinnovo del capitano.

Determinante anche il lavoro quotidiano sul campo. Allegri ha sempre spinto per la conferma di Maignan e con lui ha instaurato un rapporto di stima reciproca. Il portiere si trova a suo agio con la preparazione impostata da Filippi e, dal punto di vista fisico, ha ritrovato brillantezza e reattività. Le parate decisive e i rigori neutralizzati in questa stagione confermano il ritorno ai livelli migliori.

L’assenza degli impegni europei ha consentito di intensificare il lavoro atletico, favorendo il recupero di esplosività e rapidità già viste nell’annata dello scudetto. Per lo staff tecnico, trovare sul mercato un profilo con lo stesso impatto tecnico e umano sarebbe estremamente complesso.

Intorno a Maignan si è creato un fronte compatto anche nello spogliatoio. Alcuni compagni, come Gabbia, hanno manifestato pubblicamente il desiderio di vederlo ancora in rossonero, interpretando il sentimento diffuso tra squadra e tifosi. Il club è consapevole delle lezioni del passato, ma al momento non si profila all’orizzonte un’offerta irrinunciabile da un top club europeo.

Per questo motivo la dirigenza continua a spingere con decisione sulla trattativa, convinta di aver messo sul tavolo il massimo possibile. La palla ora passa al capitano, chiamato a valutare una scelta che andrà oltre il semplice aspetto sportivo.