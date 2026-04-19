Milan di misura a Verona, Rabiot decisivo e Maignan salva il secondo posto

Il Milan di Allegri batte il Verona grazie al gol di Rabiot, decisivo per una vittoria sofferta. I rossoneri agganciano il secondo posto ma mostrano ancora limiti evidenti, salvati in più occasioni da Maignan.

Il Milan conquista tre punti pesanti sul campo del Verona con un successo di misura che rispetta il pronostico ma lascia più di qualche dubbio. La squadra di Massimiliano Allegri si impone 1-0 contro un avversario ormai vicino alla retrocessione, raggiungendo così il Napoli al secondo posto in classifica.

A decidere la sfida è Adrien Rabiot, protagonista assoluto con una prestazione completa e il gol che vale la vittoria. Il centrocampista domina in entrambe le fasi, recupera palloni, si inserisce con continuità e trova la giocata vincente nel momento chiave.

Accanto a lui spicca anche la prova di Mike Maignan, determinante con un intervento decisivo che evita il pareggio e tiene in piedi il risultato. Senza il portiere francese, il finale sarebbe potuto essere molto diverso per i rossoneri.

In difesa, Matteo Gabbia si distingue per un salvataggio fondamentale a pochi passi dalla porta, oltre a una prestazione attenta e concreta. Più incerto invece Fikayo Tomori, protagonista di un errore che rischia di complicare seriamente la gara.

Prestazioni altalenanti e attacco in difficoltà

Non mancano le note stonate, soprattutto sulle fasce e in attacco. Pulisic attraversa un periodo complicato e fatica ancora a incidere, mentre Rafael Leao, pur servendo un assist, non riesce a lasciare il segno come ci si aspetterebbe contro un avversario in difficoltà.

A centrocampo Luka Modric offre qualità e continuità, mostrando dinamismo e tecnica, mentre Fofana si limita a un lavoro di contenimento prima di lasciare il campo per un problema fisico. Anche i cambi non portano la svolta sperata, con ingressi poco incisivi.

La squadra di Allegri porta a casa il risultato ma continua a mostrare un gioco poco brillante. Il vantaggio sulla quinta cresce, ma la prestazione conferma una tendenza già vista più volte nel corso della stagione.