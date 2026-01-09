Albstadt, crolla una casa: muore famiglia italiana originaria di Castellammare del Golfo

Una fuga di gas potrebbe essere all’origine del crollo di una casa ad Albstadt, in Germania, che ha provocato la morte di una famiglia italiana originaria del Trapanese. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Il dramma si è consumato ad Albstadt, nel sud della Germania, dove un’abitazione è improvvisamente collassata, lasciando senza scampo una famiglia italiana residente da tempo nella zona. L’ipotesi principale degli inquirenti è quella di una fuga di gas, anche se gli accertamenti sono ancora in corso.

Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il loro figlio Bryan, di sei anni. La notizia ha scosso profondamente Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, paese d’origine dell’uomo, dove vivono ancora i suoi genitori e i fratelli.

Leggi anche Ucraina, forza europea di sicurezza: Francia e Regno Unito pronti, Germania valuta, Italia contraria

Il sindaco Giuseppe Fausto ha comunicato pubblicamente il cordoglio dell’intera comunità, ricordando la famiglia con parole di partecipazione e rispetto. Il messaggio è stato diffuso a nome personale, dell’amministrazione comunale e dei cittadini, uniti nel dolore per una perdita improvvisa e devastante.

Il crollo si sarebbe verificato nella mattinata di giovedì, quando i soccorsi sono intervenuti tra le macerie senza riuscire a salvare nessuno degli occupanti. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area hanno richiesto diverse ore.

Le autorità tedesche stanno ora lavorando per chiarire con precisione le cause dell’incidente, mentre a Castellammare del Golfo cresce la commozione per una tragedia che ha colpito una famiglia legata ancora profondamente al territorio siciliano.