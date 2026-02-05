Lucca, monossido di carbonio in casa: muore una famiglia, quattro vittime

Quattro persone sono morte per un’intossicazione da monossido di carbonio in una casa a Porcari, nel Lucchese. Una quinta è ricoverata in gravi condizioni a Pisa. Lievi malori anche per tre carabinieri intervenuti.

La tragedia si è consumata nella serata di mercoledì 4 febbraio in un’abitazione di località Rughi, nel comune di Porcari, in provincia di Lucca. All’interno dell’appartamento una famiglia è stata colpita da una grave intossicazione da monossido di carbonio.

Quattro persone sono state trovate senza vita. Una quinta, in condizioni critiche, è stata soccorsa e trasferita in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Le informazioni sono state confermate dal servizio di emergenza 118.

L’allarme è scattato poco dopo le 22. Sul posto sono arrivati l’automedica di Lucca e diverse ambulanze: Croce Rossa di Lucca, Croce Verde di Porcari e Misericordia di Santa Gemma Galgani. Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

I soccorritori sono entrati nell’appartamento per tentare di salvare le persone rimaste all’interno. Durante l’intervento, anche tre carabinieri avrebbero accusato lievi sintomi di intossicazione.

Era stato inizialmente attivato l’elisoccorso Pegaso, ma il mezzo è stato fatto rientrare dopo la constatazione del decesso delle quattro vittime. Gli accertamenti sulle cause dell’accumulo di monossido sono in corso.