Romano Canavese, esplosione per fuga di gas: crolla una casa

Un'esplosione seguita dal crollo di un'abitazione ha scosso la comunità di Romano Canavese, nel Torinese, questa mattina. L'incidente è stato causato da una fuga di gas in una casa situata in via Principe Amedeo, dove vivevano due fratelli.

Uno dei due fratelli, un uomo di 78 anni, è rimasto gravemente ferito a seguito dell'esplosione e del successivo crollo dell'edificio. È stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. L'altro fratello è rimasto illeso. Le squadre di soccorso, inclusi i vigili del fuoco e le unità cinofile, sono intervenute sul posto per le operazioni di soccorso e per garantire la sicurezza dell'area.

Gli accertamenti sono in corso per determinare le cause precise dell'incidente e per valutare l'entità dei danni. Nel frattempo, la comunità locale è in stato di shock per l'accaduto, con la donna che viveva nella casa colpita dall'esplosione rimasta sotto shock.