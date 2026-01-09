Madonna e Sanremo, torna l'ipotesi dopo la cover di La Bambola

La nuova cover di “La Bambola” firmata Madonna per una campagna Dolce & Gabbana riaccende le voci su un possibile ritorno della popstar a Sanremo, ipotesi che il direttore artistico starebbe valutando.

La possibilità di rivedere Madonna sul palco del Festival di Sanremo torna a circolare con insistenza dopo la sua reinterpretazione di “La Bambola”, storico successo portato al pubblico da Patty Pravo nel 1968. La cover è stata realizzata per una nuova campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana, in uscita nelle prossime settimane.

L’idea di un’apparizione della popstar, statunitense di origini italiane, non sarebbe soltanto una suggestione. Secondo quanto filtra dagli ambienti vicini all’organizzazione, il direttore artistico del Festival starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi, inserendola tra le opzioni concrete sul tavolo.

Il percorso, però, appare ancora complesso. Uno dei nodi principali riguarda la compatibilità tra gli impegni internazionali di Madonna e il calendario della manifestazione, aspetto che potrebbe incidere in modo decisivo sulla fattibilità dell’operazione.

Un altro elemento centrale è quello economico. L’eventuale accordo richiederebbe un’intesa articolata, con il coinvolgimento non solo della Rai, ma anche di Rai Pubblicità e della stessa Dolce & Gabbana, partner della campagna che ha riportato il brano al centro dell’attenzione.

La combinazione tra promozione musicale, visibilità televisiva e strategia commerciale renderebbe l’operazione particolarmente delicata, con diversi passaggi ancora da definire prima di poter trasformare l’ipotesi in una presenza effettiva sul palco dell’Ariston.