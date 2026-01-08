Madonna rende omaggio a Patty Pravo con una cover in italiano de La Bambola
Madonna sorprende con un tributo alla musica italiana: la popstar incide in italiano una celebre canzone del 1968, rilanciandola in una nuova versione legata a una campagna di moda internazionale.
Un’uscita inattesa ha attirato l’attenzione degli appassionati di musica: Madonna ha inciso una versione personale de “La Bambola”, brano simbolo della canzone italiana degli anni Sessanta reso celebre da Patty Pravo.
La reinterpretazione è cantata interamente in italiano ed è stata distribuita senza annunci preventivi sulle principali piattaforme digitali, dove compare come colonna sonora di una nuova campagna pubblicitaria firmata Dolce & Gabbana.
Il titolo ufficiale del brano è “La bambola (for Dolce & Gabbana – The One)”. Su YouTube il video è apparso con data recente, totalizzando in breve tempo decine di migliaia di visualizzazioni.
Sui servizi di streaming come Spotify e Apple Music, invece, la traccia risulta associata in modo anomalo alla data del 1° ottobre 2025, dettaglio che ha incuriosito gli utenti.
Al momento Madonna non ha accompagnato la pubblicazione con messaggi o post sui propri profili social. Un breve estratto del brano è però comparso sull’account Instagram ufficiale di Dolce & Gabbana, all’interno di un teaser promozionale.
La canzone originale, firmata da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini, segnò l’inizio del grande successo di Patty Pravo, raggiungendo la vetta delle classifiche italiane nel 1968.
