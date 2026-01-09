Patty Pravo e Madonna: dialogo dai social, cover di La Bambola e prospettive di incontro

Patty Pravo racconta una connessione nata su Instagram con Madonna, fatta di messaggi frequenti e stima reciproca, mentre cresce l’interesse per un possibile incontro e l’idea di un progetto comune tra le due icone della musica.

La cantante italiana Patty Pravo ha descritto un rapporto cordiale con Madonna nato tramite Instagram, iniziato con un follow e proseguito con scambi regolari di messaggi, suscitando curiosità mediatica in Italia.

Secondo Pravo, il contatto con la popstar americana non è frutto del caso ma di un riconoscimento professionale e umano reciproco, con conversazioni che spaziano dalla vita privata agli impegni artistici, sempre in un clima di rispetto e semplicità.

Il legame tra le due artiste è stato rilanciato anche dalla recente pubblicazione da parte di Madonna di una cover di “La Bambola”, il celebre successo del 1968 portato originariamente al successo da Patty Pravo, usato come colonna sonora per una campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana.

Patty Pravo ha affermato di non escludere future collaborazioni con Madonna, anche se al momento non esistono progetti ufficiali. L’attenzione, sottolinea, è rivolta prima a un possibile incontro di persona, con ipotesi che vedono un faccia a faccia in Italia o a New York.

I fan delle due artiste hanno reagito con entusiasmo, alimentando discussioni sui social e nei talk show italiani sull’eventualità di un duetto o di una performance insieme, benché la realizzazione di un brano comune resti solo un desiderio al momento.