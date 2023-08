Terremoto oggi magnitudo 3.4 nelle Marche: Scossa registrata alle 6.32 di sabato 5 agosto

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ha scosso la provincia di Macerata, situata nelle Marche, alle 6.32 di sabato 5 agosto. La paura si è diffusa tra i cittadini che si sono svegliati all'alba sentendo la terra tremare.

L'epicentro del sisma è stato localizzato a soli 8 km da Cingoli e 9 km da San Severino, ad una profondità di 25 km sotto la superficie terrestre. L'evento è stato monitorato con attenzione dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che ha fornito i dati relativi alla scossa.

Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o strutture a seguito del terremoto. Tuttavia, l'evento ha comunque destato preoccupazione tra i residenti locali.

Il territorio italiano è noto per la sua attività sismica e, di conseguenza, le autorità e gli enti di monitoraggio continuano a vigilare sulla situazione per garantire la sicurezza della popolazione.

In caso di terremoti, è fondamentale rimanere calmi e seguire le istruzioni delle autorità per proteggere la propria incolumità e quella degli altri. Essere preparati e conoscere i protocolli di sicurezza può fare la differenza in momenti di emergenza.

Questa scossa di terremoto rappresenta un ulteriore promemoria dell'importanza di essere sempre vigili e preparati per affrontare eventi naturali di questo tipo.

