Festival di Sanremo, prezzi record tra biglietti e hotel: il sogno costa caro
Vivere Sanremo dal vivo significa fare i conti con costi elevati, incertezze organizzative e prezzi che lievitano in pochi giorni. Tra biglietti, hotel e trasporti, l’esperienza resta un privilegio per pochi e può superare con facilità i 7.000 euro
Seguire il Festival di Sanremo dall’interno dell’Ariston continua a essere un desiderio difficile da realizzare per gran parte del pubblico. I costi complessivi, tra ingresso, alloggio e spostamenti, trasformano anche una sola serata in un investimento importante.
Il primo ostacolo è rappresentato dai biglietti per l’Ariston. Per la platea, le prime quattro serate hanno un prezzo fissato a 240 euro ciascuna, mentre la finale del sabato arriva a 875 euro. L’abbonamento completo in platea supera i 1.800 euro. Più accessibile la galleria, con 132 euro per le serate infrasettimanali e 430 euro per la finale, per un totale di 958 euro con l’abbonamento.
Ottenere i ticket, però, non garantisce un’organizzazione serena. Il sistema di assegnazione prevede una registrazione preliminare e una comunicazione successiva degli esiti, rendendo difficile programmare viaggi e pernottamenti con largo anticipo.
Ed è proprio sul fronte degli alloggi che si registra il maggiore aumento dei costi. Durante la settimana del Festival, le tariffe a Sanremo e nei comuni vicini raggiungono livelli eccezionali, con camere che possono oscillare tra 600 e 1.000 euro a notte anche per strutture di fascia media.
Questa dinamica mette gli spettatori in una posizione scomoda: prenotare senza certezza del biglietto comporta il rischio di perdere denaro, mentre attendere la conferma significa spesso trovare prezzi ancora più alti o disponibilità azzerate.
Una trasferta rapida per una sola serata comporta comunque una spesa significativa. Tra un posto in galleria, un viaggio in treno da una grande città e una notte in hotel, il conto può avvicinarsi ai 700 euro, a cui si aggiungono facilmente alcune centinaia di euro per pasti e spese accessorie.
Il totale per meno di ventiquattro ore a Sanremo sfiora così i mille euro a persona, rendendo l’esperienza tutt’altro che occasionale o leggera dal punto di vista economico.
Chi invece punta a vivere l’intera settimana deve affrontare un budget ancora più impegnativo. L’abbonamento in platea rappresenta solo il primo passo, a cui si sommano almeno cinque notti in hotel, spese di viaggio e costi per ristoranti ed eventi collaterali.
Una permanenza completa può superare con facilità i 7.000 euro, confermando come il Festival, per chi lo vuole vivere dal vivo, resti una manifestazione dal fascino indiscusso ma dal prezzo sempre più esclusivo.