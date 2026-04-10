Mangiare sano costa di più in Italia prezzi in crescita e forti differenze tra Nord e Sud

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Mangiare sano in Italia costa di più per via dell’aumento dei prezzi alimentari, con rincari fino al 20% in tre anni e differenze tra stagioni e territori. La spesa varia anche in base all’età e all’area geografica.

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