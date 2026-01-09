Kate Middleton, video di compleanno e riflessione sulla guarigione: la principessa parla di gratitudine e natura

Celebrando il suo 44° compleanno, Kate Middleton ha diffuso un video intimo in cui racconta come la natura l’abbia sostenuta nel percorso di guarigione dopo la malattia, esprimendo gratitudine per la forza trovata nel mondo naturale e nella riflessione personale.

La principessa di Galles ha scelto il giorno del suo 44° compleanno per condividere un filmato profondamente personale intitolato “Winter”, ultimo capitolo della sua serie video dedicata a “Mother Nature”, in cui mette in luce il ruolo curativo della natura nel suo percorso post-malattia.

Nel video pubblicato sui profili ufficiali, Kate appare mentre cammina in paesaggi invernali e riflette a voce narrante sul valore del silenzio, della pazienza e della contemplazione che le stagioni più fredde offrono, sottolineando come questi momenti le abbiano permesso di ritrovare sé stessa e di elaborare l’esperienza vissuta.

La principessa parla apertamente di gratitudine, descrivendo la natura come un “insegnante silenzioso” capace di accompagnare nella guarigione interiore, lavando le paure e portando pace dopo le difficoltà affrontate.

La serie “Mother Nature”, lanciata nel 2025 per celebrare le stagioni e invitare alla riflessione sul benessere mentale e collettivo, ha avuto in “Winter” un punto di arrivo simbolico, proprio mentre si celebra il primo anniversario dall’annuncio della sua remissione dal cancro.

Nel messaggio di accompagnamento al video, Kate ha spiegato che il progetto è stato “una riflessione creativa e profondamente personale su come la natura mi abbia aiutata a guarire”, aggiungendo che questa esperienza può offrire insegnamenti anche a chi osserva.

Le immagini, girate in diverse località tra cui le campagne inglesi, accompagnano la narrazione di una donna che, dopo mesi di cure e sfide mediche, guarda avanti con riconoscenza e una nuova consapevolezza del valore del contatto con l’ambiente naturale.