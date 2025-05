Una rosa per Kate Middleton: nasce Catherine's Rose, il fiore che celebra natura e guarigione

Tra i mille nomi affascinanti assegnati alle varietà di rose nel mondo, da Abraham Darby ad Aphrodite, una nuova creazione si distingue per significato e ispirazione: la Catherine's Rose, dedicata a Kate Middleton. La rosa, dai delicati petali color corallo e con un profumo intenso di lokum e mango, è stata realizzata da Harkness Roses e ufficialmente battezzata dalla Royal Horticultural Society (RHS) per onorare la Principessa del Galles.

Un simbolo floreale per sostenere la Royal Marsden Cancer Charity

Questa nuova varietà non è solo un omaggio floreale: i proventi delle vendite saranno devoluti alla Royal Marsden Cancer Charity, ente che Kate e il principe William sostengono da tempo. I fondi contribuiranno a un programma di formazione destinato a medici e operatori sanitari in tutto il Regno Unito, per migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti oncologici.

Clare Matterson, direttore generale della RHS, ha spiegato che l'iniziativa vuole anche sensibilizzare sull'importanza della natura nel processo di guarigione. "Ogni giorno vediamo quanto il contatto con il verde sia essenziale per la salute e il benessere delle persone", ha dichiarato. Anche Philip Harkness, CEO di Harkness Roses, si è detto onorato del progetto: “È stato un privilegio partecipare a questa iniziativa in omaggio a Sua Altezza Reale”.

Un fiore raro e richiesto: solo 15.000 esemplari per il 2025

Chi desidera coltivare Catherine's Rose dovrà affrettarsi: per quest’anno saranno disponibili soltanto 15.000 piante, mentre nuove forniture arriveranno solo nel 2026. È facile immaginare questo fiore speciale nei giardini reali, forse persino nella celebre bordura lunga 156 metri di Buckingham Palace.

La rosa dedicata a Kate Middleton rappresenta un connubio tra bellezza, impegno sociale e connessione con la natura. Un tributo floreale che unisce eleganza e speranza, in perfetta armonia con la figura pubblica e privata della Principessa del Galles.

