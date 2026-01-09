Sinner e Alcaraz, esibizione a Seul e programma in vista degli Australian Open

Partenza di stagione in Corea con un’esibizione tra i due campioni più attesi, un programma intenso per Sinner prima degli Australian Open e un ritorno mediatico spettacolare sotto i riflettori.

A Seul Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono arrivati tra applausi e mazzi di fiori per il match di esibizione “Hyundai Card Super Match”, primo appuntamento ufficiale della stagione 2026 per entrambi e trasmesso in diretta la mattina dell’10 gennaio.

Nonostante la sfida non assegni punti ATP né titoli, gli organizzatori hanno fissato un cachet da capogiro: secondo stime dei media, ciascuno dei due fuoriclasse dovrebbe incassare circa 2 milioni di euro per partecipare all’incontro, una cifra paragonabile a quella che va al vincitore degli Australian Open.

I biglietti per assistere dal vivo alla super esibizione sono stati venduti a prezzi molto elevati, con i settori più esclusivi che hanno sfiorato i 2 000 euro e quelli più economici comunque già terminati in fretta.

La partita a Seul si gioca sabato 10 gennaio alle ore 8 in Italia (le 16 locali), poco più di una settimana prima dell’avvio del primo Slam della stagione a Melbourne. In Italia la diretta è garantita in chiaro su SuperTennis e su Sky Sport, con opzioni di streaming per gli abbonati.

Per Sinner, reduce dai successi negli Australian Open delle ultime due edizioni, questa esperienza asiatica è una sorta di “riscaldamento” ad alto profilo prima di volare in Australia, dove difenderà il titolo e affronterà altri appuntamenti di avvicinamento allo Slam.

L’incontro di Seul segue la rivalità consolidata tra i due, protagonisti negli ultimi anni delle sfide più significative del tennis mondiale, e anticipa una stagione in cui entrambi punteranno nuovamente ai grandi risultati nel circuito maggiore.