Sinner e Alcaraz atterrano insieme a Melbourne in vista degli Australian Open 2026
Arrivati a Melbourne insieme da Seul, i due migliori tennisti del mondo hanno scelto lo stesso volo per prepararsi agli Australian Open 2026, suggellando un rapporto competitivo ma cordiale prima dell’inizio del primo major della stagione.
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono sbarcati a Melbourne da Seul sullo stesso aereo mentre si avvicina l’inizio degli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio a Melbourne Park.
I due campioni, protagonisti di un’esibizione in Corea del Sud conclusasi con la vittoria di Alcaraz, hanno deciso di viaggiare insieme verso l’Australia, dove ora cominceranno la fase di allenamenti e adattamento alla superficie in vista dello Slam.
Sinner, detentore del titolo e vincitore delle ultime due edizioni, punta a confermarsi a Melbourne Park, mentre Alcaraz, attuale numero uno del ranking ATP, cerca il primo titolo in carriera agli Australian Open e un passo verso il completamento del career Grand Slam.
Fuori dal campo la rivalità fra i due è diventata simbolo della nuova generazione del tennis, con gesti di amicizia e rispetto che accompagnano la loro competizione sportiva.
Carlos Alcaraz and Jannik Sinner arrived Australia together. pic.twitter.com/aMjQYQkxkO— José Morgado (@josemorgado) January 11, 2026