Poggio Rusco, uomo nudo davanti alla caserma: droga sequestrata e denuncia per 43enne

Nudo davanti alla caserma, lascia droga e denaro a terra e poi si allontana. La scena surreale della notte di Capodanno a Poggio Rusco si è conclusa con una denuncia e il sequestro di hashish e cocaina.

La notte di Capodanno a Poggio Rusco, nel Mantovano, è stata segnata da un episodio insolito: un uomo completamente nudo si è presentato davanti alla caserma dei carabinieri, suonando ripetutamente il campanello nonostante gli uffici fossero chiusi.

Alcuni residenti, di rientro dai festeggiamenti, hanno assistito alla scena e hanno contattato il 112. Poco dopo, davanti all’ingresso della caserma, i militari hanno rinvenuto diverse banconote e due involucri contenenti circa 5 grammi di hashish e 5 grammi di cocaina.

Le pattuglie delle stazioni di Poggio Rusco e Magnacavallo hanno avviato le ricerche, rintracciando l’uomo mentre camminava senza meta nel centro del paese. Si trattava di un 43enne di nazionalità marocchina.

Ai carabinieri ha raccontato di aver assunto sostanze stupefacenti e di aver sentito una voce che lo spingeva a liberarsi di tutto ciò che collegava allo spaccio. Ha spiegato di aver scelto di uscire nudo perché anche i vestiti, a suo dire, erano stati comprati con proventi illeciti.

I militari lo hanno accompagnato nuovamente in caserma, coprendolo con una coperta e offrendogli una bevanda calda. Le immagini della videosorveglianza hanno confermato la dinamica descritta dal 43enne.

L’uomo è stato denunciato e segnalato alla Prefettura di Mantova come assuntore di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti è scattata anche una sanzione per atti osceni in luogo pubblico e una denuncia per ingresso e soggiorno irregolare sul territorio italiano. La droga è stata posta sotto sequestro.