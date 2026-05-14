Villa di Sting sequestrata a Massa Lubrense, multe e denuncia per il cantiere irregolare

Sting finisce sotto controllo a Massa Lubrense dopo un’ispezione dei carabinieri nel cantiere della sua villa con piscina. I militari hanno rilevato irregolarità legate alla sicurezza e disposto il sequestro dell’area esterna.

I carabinieri hanno sequestrato il cantiere aperto nella villa di proprietà di Sting a Massa Lubrense, in provincia di Napoli. L’immobile, affacciato sulla Penisola Sorrentina con vista su Capri, era interessato da lavori di ristrutturazione avviati dopo l’acquisto della residenza nel 2024.

Nel pomeriggio di ieri i militari della stazione locale, insieme al Nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, hanno effettuato un controllo nell’area dove da circa un anno e mezzo erano in corso gli interventi edilizi. Durante l’ispezione sarebbero emerse diverse violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, nel cantiere mancavano adeguate impalcature e parapetti di protezione. Contestate anche l’assenza di una viabilità interna e la mancata delimitazione dell’area interessata dai lavori. Le irregolarità hanno portato al sequestro della parte esterna della proprietà, estesa per circa mille metri quadrati tra terrazze e spazi all’aperto.

L’amministratore unico della ditta incaricata dei lavori è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Torre Annunziata. Alla società sono state inoltre contestate sanzioni e ammende per circa 26 mila euro. L’impresa dovrà adeguarsi alle prescrizioni imposte entro cinque giorni.