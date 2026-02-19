Padova, troupe Mediaset aggredita davanti alla stazione cameraman colpito da un uomo

Vito Manzione | 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Serenella Bettin e Carlo Brotto aggrediti a Padova mentre giravano un servizio sul volontariato la sera del 18 febbraio, un uomo li ha attaccati dopo aver chiesto di non essere ripreso, colpendo il cameraman con calci e pugni.

Mediaset
Padova, troupe Mediaset aggredita davanti alla stazione cameraman colpito da un uomo

Momenti di tensione mercoledì sera davanti alla stazione ferroviaria di Padova, dove una troupe del programma Mediaset “È sempre Cartabianca” è stata presa di mira durante una registrazione. La giornalista Serenella Bettin e l’operatore Carlo Brotto stavano lavorando a un servizio dedicato alle attività di volontariato in strada.

L’episodio si è verificato intorno alle 20, quando un uomo si è avvicinato ai due chiedendo con insistenza di non essere ripreso. Poco dopo le parole sono sfociate in violenza e il cameraman è stato colpito con calci e un pugno, riportando le conseguenze dell’aggressione.

Leggi anche: Troupe di 'Fuori dal coro' aggredita alla stazione di Pisa

L’aggressore, un giovane italiano di origine sudamericana senza fissa dimora, è stato fermato dagli agenti della polizia ferroviaria, intervenuti sul posto. Dopo l’identificazione, è stato segnalato per violenza privata e percosse.

Nei suoi confronti sono stati adottati provvedimenti restrittivi: tre daspo urbani che gli impediscono di accedere alla stazione, ai mezzi pubblici e ai locali della provincia. A questi si aggiunge un ulteriore divieto che gli preclude l’ingresso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.