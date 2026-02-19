Padova, troupe Mediaset aggredita davanti alla stazione cameraman colpito da un uomo

Serenella Bettin e Carlo Brotto aggrediti a Padova mentre giravano un servizio sul volontariato la sera del 18 febbraio, un uomo li ha attaccati dopo aver chiesto di non essere ripreso, colpendo il cameraman con calci e pugni.

Momenti di tensione mercoledì sera davanti alla stazione ferroviaria di Padova, dove una troupe del programma Mediaset “È sempre Cartabianca” è stata presa di mira durante una registrazione. La giornalista Serenella Bettin e l’operatore Carlo Brotto stavano lavorando a un servizio dedicato alle attività di volontariato in strada.

L’episodio si è verificato intorno alle 20, quando un uomo si è avvicinato ai due chiedendo con insistenza di non essere ripreso. Poco dopo le parole sono sfociate in violenza e il cameraman è stato colpito con calci e un pugno, riportando le conseguenze dell’aggressione.

L’aggressore, un giovane italiano di origine sudamericana senza fissa dimora, è stato fermato dagli agenti della polizia ferroviaria, intervenuti sul posto. Dopo l’identificazione, è stato segnalato per violenza privata e percosse.

Nei suoi confronti sono stati adottati provvedimenti restrittivi: tre daspo urbani che gli impediscono di accedere alla stazione, ai mezzi pubblici e ai locali della provincia. A questi si aggiunge un ulteriore divieto che gli preclude l’ingresso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.