Più modi di giocare, più titoli da scoprire: GeForce NOW chiude il CES con il supporto Linux, la nuova app Fire TV e i comandi Flight Stick

I nuovi titoli AAA arrivano in streaming sul cloud, con un accesso più semplice e immediato e sei nuovi giochi che si aggiungono questa settimana alla libreria GeForce NOW

Questo GFN Thursday è dedicato a un riepilogo completo delle principali novità su GeForce NOW presentate al CES 2026, che confermano l’evoluzione continua della piattaforma e l’ampliamento dell’ecosistema di cloud gaming basato su RTX 5080, ora disponibile su un numero sempre maggiore di dispositivi e piattaforme, insieme a un ricco catalogo di titoli AAA in arrivo.

Tra gli annunci più rilevanti del CES spiccano il debutto dell’app GeForce NOW nativa per Linux, a partire da Ubuntu 24.04 e versioni successive, e la nuova app dedicata agli Amazon Fire TV streaming stick, che porta l’esperienza di gioco RTX dal laptop direttamente al salotto, rendendo il cloud gaming ancora più accessibile.

Gli appassionati di simulazione potranno inoltre contare sul prossimo supporto ai flight stick, con la compatibilità dei più diffusi dispositivi HOTAS per un’esperienza di volo ancora più immersiva in titoli come Microsoft Flight Simulator 2024 e War Thunder.

Sul fronte dell’accessibilità, è in arrivo anche l’integrazione con Gaijin.net, pensata per semplificare il processo di login e permettere agli utenti di accedere ai giochi in modo più rapido e immediato.

Naturalmente, al centro di GeForce NOW restano i giochi: la piattaforma continuerà a offrire le principali uscite AAA non appena disponibili su PC, tra cui 007 First Light, Resident Evil Requiem, Active Matter e Crimson Desert.

Inoltre, questa settimana 6 nuovi giochi si aggiungono alla libreria GeForce NOW:

StarRupture (Nuova uscita su Steam, 6/01)

Ancient Farm (Nuova uscita su Steam, 7/01)

Pathologic 3 (Nuova uscita su Steam, 9/01)

Blood West (Epic Games Store)

Paradise Killer (Epic Games Store)

Supermarket Simulator (Xbox, disponibile su Game Pass)

