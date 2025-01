Creative - La creatività risplende al CES 2025: vinti 7 premi Best of CES

Creative Technology è lieta di annunciare di aver ricevuto sette prestigiosi premi "Best of CES 2025" dai principali organi di informazione. Questi premi riconoscono l'impegno di Creative nel fornire prodotti audio innovativi e di alta qualità che offrono un valore ineguagliabile e prestazioni audio eccezionali.

Ecco uno sguardo ai premi:

SoundGuys: Best of CES 2025: l'attrezzatura audio che conta – Celebrando Aurvana Ace Mimi con tecnologia xMEMS drivers e suono personalizzato gestito da Mimi technology offrendo un audio di qualità eccellente a questo prezzo. Gear Patrol: Le migliori nuove tecnologie e gadget del CES 2025 – Elogi a Aurvana Ace Mimi cdhe offre un perfetto equilibrio tra convenienza, funzionalità e suono impressionante. TechRadar: Le 5 migliori cuffie e auricolari del CES 2025 – Evidenziando Aurvana Ace Mimi per le sue eccezionali prestazioni audio e il suo valore imbattibile. Rolling Stone: CES 2025: Le 35+ cose migliori che abbiamo visto – Evidenziando Aurvana Ace Mimi per fornire audio ad alta fedeltà in un design elegante e compatto. PCWorld: Best of CES 2025: Il PC e la tecnologia domestica che ci hanno lasciato senza parole – Elogiando Aurvana Ace Mimi per la sua notevole chiarezza e bassi potenti, soprattutto per il suo prezzo. Ecoustics: Best in Show CES 2025: Prodotti audio/video che ci hanno impressionato di più – Applaudendo Pebble Nova per le sue prestazioni audio impressionanti e il design elegante. CGMagazine: Best of CES 2025 – Applauso a TGIF X Creative T0 Aurena Desktop Theatre System per il suo design innovativo con altoparlanti posteriori integrati, che migliora l'esperienza audio del desktop.

"Siamo incredibilmente onorati di ricevere questi riconoscimenti da voci così rispettate nel mondo della tecnologia. Questi premi sono una testimonianza del duro lavoro e della passione del nostro team presso Creative. Restiamo impegnati a spingere i confini dell'innovazione per fornire prodotti che non solo soddisfano ma superano le aspettative dei nostri clienti", ha commentato Song Siow Hui, CEO di Creative.

Creative e TGIF insieme per sedie da gaming con l'audio immersive - Creative Technology e TGIF hanno unito le forze per offrire ai giocatori il perfetto equilibrio tra audio immersivo e comfort ergonomico. Unendo la tecnologia audio leader del settore di Creative con l'esperienza di TGIF nella progettazione di sedie da gioco ergonomiche ad alte prestazioni, la partnership inizia con il lancio del sistema di altoparlanti per sedie da gioco T0 Aurena, progettato per offrire audio e comfort superiori durante lunghe sessioni di gioco e intrattenimento.

Creative Aurvana Ace Mimi: trova il suono giusto solo per te - Creative Technology e Mimi hanno unito le forze per trasformare l'audio personalizzato con il lancio di Aurvana Ace Mimi , gli ultimi auricolari TWS ad aggiungersi all'acclamata serie Aurvana. Questa collaborazione ha permesso di garantire un audio personalizzato che è finemente sintonizzato sui profili uditivi unici.

