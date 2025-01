NVIDIA al CES 2025 - GeForce RTX Serie 50

NVIDIA Blackwell GeForce RTX Serie 50 apre le porte alla nuova era dell’AI Computer Graphics

La nuova generazione di GPU GeForce RTX offre un’incredibile fedeltà visiva e raddoppia le prestazioni con AI, neural shaders e DLSS 4

NVIDIA ha svelato le GPU consumer più avanzate di sempre per gamer, creator e sviluppatori: le GPU GeForce RTX™ Serie 50 Desktop e Laptop.

Supportate dall’architettura NVIDIA Blackwell, Tensor Cores di quinta generazione e RT Cores di quarta generazione, le GeForce RTX Serie 50 rappresentano una svolta nel rendering guidato dall’AI, che include neural shaders, tecnologie digital human, geometria e illuminazione.

“Blackwell, il motore dell’AI, è finalmente disponibile per i gamer, gli sviluppatori e i creativi”, commenta Jensen Huang, founder e CEO di NVIDIA. “Una fusione tra neural rendering guidato dall’AI e ray tracing, Blackwell rappresenta l’innovazione più significativa da quando abbiamo introdotto il programmable shading 25 anni fa”.

La GeForce RTX 5090 — la GPU GeForce RTX più veloce di sempre, presenta 92 miliardi di transitor, fornendo oltre 3,352 trilioni di operazioni IA per secondo (TOPS) di potenza di calcolo. Le innovazioni architetturali di Blackwell e DLSS 4 fanno sì che la GPU GeForce RTX 5090 sia il doppio più performante rispetto alla precedente GeForce RTX 4090.

GeForce Blackwell offre ai laptop tutte le funzionalità dei modelli desktop, portando un miglioramento considerevole ai computer portatili, tra cui capacità grafiche straordinarie e un’efficienza significativa. La tecnologia NVIDIA Max-Q per la generazione Blackwell estende l'autonomia della batteria fino al 40% e consente di realizzare laptop sottili e leggeri che mantengono il loro design elegante senza sacrificare la potenza o le prestazioni.

NVIDIA DLSS 4 aumenta le performance fino a 8 volte

DLSS 4 presenta per la prima volta la Multi Frame Generation per aumentare i frame rate utilizzando l’AI per generare fino a tre frame per frame renderizzato. Lavora all’unisono con la suite delle tecnologie DLSS per migliorare la performance fino a 8 volte rispetto al rendering tradizionale, mantenendo al tempo stesso una reattività elevata grazie alla tecnologia NVIDIA Reflex.

DLSS 4 introduce inoltre la primissima applicazione grafica della transformer model architecture. I modelli Transformer-based DLSS Ray Reconstruction e Super Resolution utilizzano il doppio dei parametri e una potenza di calcolo di 4 volte superiore per offrire una migliore stabilità, ghosting ridotto, maggiori dettagli e scene di gioco potenziate in termini di anti-aliasing. DLSS 4 sarà supportato dalle GeForce RTX Serie 50 in oltre 75 giochi e applicazioni disponibili al day 1.

NVIDIA Reflex 2 introduce Frame Warp, una tecnica innovativa per ridurre la latenza nel gaming, migliorando il frame renderizzato basato sull’ultimo input del mouse appena prima che venga inviato al display. Reflex 2 è in grado di ridurre la latenza fino al 75%. Questo permette ai gamer di ottenere un vantaggio competitivo in multiplayer e rende i giochi single-player ancora più reattivi.

Blackwell introduce l’AI negli shader

Venticinque anni fa, NVIDIA introduceva GeForce 3 e la programmazione degli shaders, aprendo le porte a due decenni di innovazioni grafiche, dal pixel shading al compute shading al ray tracing in real-time. Insieme alle GeForce RTX Serie 50, NVIDIA introduce anche RTX Neural Shaders, che porta i piccoli network di AI all’interno dei programmable shaders, dando accesso ad asset con qualità cinematografica, illuminazione e altro ancora nei videogiochi in real-time.

Il rendering dei personaggi di gioco è una delle task più complicate in termini di grafiche real-time, in quanto siamo portati a notare anche gli errori più piccoli o gli artefatti nei digital human. RTX Neural Faces prende come input un volto semplice rasterizzato e i dati di una posa 3D, e utilizza l’AI generativa per renderizzare un volto digitale temporaneamente stabile, in alta qualità, in tempo reale.

RTX Neural Faces è accompagnato dalle nuove tecnologie RTX per capelli e pelle ray-traced. Insieme alla nuova RTX Mega Geometry, che consente di aumentare fino a 100 volte il numero di triangoli in ray-tracing in una scena, questi progressi sono pronti a garantire un enorme salto di qualità nel realismo dei personaggi e degli ambienti di gioco.

Il potere del neural rendering, DLSS 4 e il nuovo modello DLSS transformer vengono mostrati in azione sulle GPU GeForce RTX Serie 50 con Zorah, una tech demo di NVIDIA.

Autonomous Game Characters

Le GPU GeForce RTX Serie 50 portano gli AI TOPS migliori sul mercato per potenziare i personaggi autonomi nei giochi insieme al rendering di gioco.

NVIDIA presenta una suite di nuove tecnologie NVIDIA ACE che consentono ai personaggi dei giochi di percepire, pianificare e agire come i giocatori umani. I personaggi autonomi potenziati da ACE sono stati integrati in PUBG: BATTLEGROUNDS di KRAFTON e InZOI, il celebre gioco di life sim, nonché in MIR5 di Wemade Next.

In PUBG, i companion basati su NVIDIA ACE pianificano ed eseguono azioni strategiche, collaborando dinamicamente con i giocatori per garantire la sopravvivenza. InZOI presenta personaggi Smart Zoi che regolano autonomamente i comportamenti in base agli obiettivi di vita e agli eventi di gioco. In MIR5, i boss dei raid guidati da modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) adattano le tattiche in base al comportamento dei giocatori, creando incontri più dinamici e impegnativi.

Modelli di fondazione AI per PC RTX AI

I casi d'uso comprendono LLM, modelli linguistici di visione, generazione di immagini, parlato, modelli di embedding per la generazione di retrieval-augmented (RAG), estrazione di PDF e computer vision. I microservizi NIM includono tutti i componenti necessari per l'esecuzione dell'intelligenza artificiale sui PC e sono ottimizzati per la distribuzione su tutte le GPU NVIDIA.

Per mostrare come gli appassionati e gli sviluppatori di RTX possano utilizzare i microservizi NIM per creare agenti e assistenti AI, NVIDIA rilascerà una pipeline di microservizi NVIDIA NIM e di AI Blueprints per i PC RTX AI da parte di grandi sviluppatori di modelli come Black Forest Labs, Meta, Mistral e Stability.AI. Per dimostrare come gli appassionati e gli sviluppatori possano utilizzare NIM per creare agenti e assistenti AI, NVIDIA ha presentato oggi in anteprima Project R2X, un avatar PC abilitato alla visione in grado di mettere le informazioni a portata di mano dell'utente, di assistere le app desktop e le videoconferenze, di leggere e riassumere documenti e altro ancora.

Tool potenziati dall’AI per i Creator

Le GPU GeForce RTX Serie 50 potenziano i flussi di lavoro creativi. Le GPU RTX Serie 50 sono le prime GPU consumer a supportare la precisione FP4, aumentando di due volte le prestazioni della generazione di immagini AI per modelli come FLUX e consentendo ai modelli AI generativi di essere eseguiti localmente con un ingombro di memoria ridotto, rispetto all'hardware di precedente generazione.

L'app NVIDIA Broadcast si arricchisce di due funzionalità beta basate sull'intelligenza artificiale per i livestreamer: Studio Voice, che migliora l'audio del microfono, e Virtual Key light, che illumina i volti per stream più definite. Streamlabs sta introducendo l'Intelligent Streaming Assistant, basato su NVIDIA ACE e Inworld AI, che funge da cohost, produttore e assistente tecnico per migliorare le livestream.

Disponibilità

Per gli utenti desktop, la GeForce RTX 5090 con 3,352 AI TOPS e la GeForce RTX 5080 con 1,801 AI TOPS saranno disponibili a partire dal 30 gennaio rispettivamente a 2,389€ e 1,199€.

La GeForce RTX 5070 Ti con1,406 AI TOPS e la GeForce RTX 5070 con 988 AI TOPS saranno disponibili a partire da febbraio rispettivamente a 899€ e 659€.

Le Founders Edition di NVIDIA delle GPU GeForce RTX 5090, RTX 5080 e RTX 5070 saranno disponibili direttamente da nvidia.com e da alcuni retailer selezionati in tutto il mondo.

I modelli stock-clocked e factory-overclocked saranno disponibili presso i fornitori di schede come ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, GIGABYTE, INNO3D, KFA2, MSI, Palit, PNY e ZOTAC, e presso i costruttori di sistemi come Falcon Northwest, Infiniarc, MAINGEAR, Mifcom, ORIGIN PC, PC Specialist e Scan Computers.

I Laptop con GPU GeForce RTX 5090, RTX 5080 e RTX 5070 Ti saranno disponibili a partire da marzo, mentre i laptop con GPU RTX 5070 saranno disponibili a partire da aprile, direttamente dai migliori produttori mondiali, tra cui Acer, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MECHREVO, MSI e Razer.

