Lorenzo Musetti in semifinale all'ATP Hong Kong 2026

Musetti si qualifica per le semifinali dell’ATP 250 di Hong Kong dopo aver superato il padrone di casa Coleman Wong in due set, consolidando un avvio positivo della stagione e proiettandosi contro Andrey Rublev per un posto in finale.

Lorenzo Musetti, numero 7 del mondo e prima testa di serie del Bank of China Hong Kong Tennis Open, ha ottenuto l’accesso alle semifinali battendo Coleman Wong con un doppio 6-4 in circa 74 minuti di gioco, sia imposto ritmo che controllo per la sua 25ª semifinale in carriera ATP.

Il toscano ha iniziato la sua settimana con una rimonta al secondo turno contro Tomas Martin Etcheverry, conquistando la vittoria in tre set per accedere ai quarti.

Negli ottavi Musetti ha faticato al servizio nel primo parziale, ma ha cambiato marcia nei due successivi set, prendendo il controllo degli scambi e mostrando solidità nei momenti chiave dell’incontro.

Nel match contro il 21enne locale Wong, il carrarino ha dimostrato grande concentrazione fin dalle prime fasi, spezzando il servizio dell’avversario e mantenendo i propri turni di battuta senza rischiare troppo, confermando così il pronostico della vigilia.

Prossimo ostacolo per Musetti sarà il russo Andrey Rublev, che ha anch’egli staccato il pass per la semifinale sconfiggendo Nuno Borges.