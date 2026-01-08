Jan Steenberg muore a 121 anni nel giorno del compleanno: fatale un attacco d'asma

La morte è arrivata nel giorno del suo compleanno, chiudendo una vita durata oltre un secolo. Jan Steenberg, considerato l’uomo più anziano al mondo, si è spento a 121 anni per un improvviso attacco d’asma.

Jan Steenberg è morto nel giorno in cui festeggiava il suo compleanno, raggiungendo l’età di 121 anni. La notizia della scomparsa ha rapidamente fatto il giro del mondo, attirando l’attenzione su una figura diventata simbolo di longevità estrema.

Secondo quanto riferito dai familiari, a causare il decesso sarebbe stato un attacco d’asma improvviso, rivelatosi letale nonostante l’età avanzata con cui Steenberg aveva convissuto senza particolari limitazioni fino agli ultimi anni.

L’uomo era noto anche per alcune abitudini che avevano sempre sorpreso medici e conoscenti. Tra queste, il fatto di aver fumato per gran parte della sua vita, una scelta che non gli aveva impedito di superare ampiamente la soglia dei cento anni.

Nato all’inizio del Novecento, Steenberg aveva attraversato epoche storiche profondamente diverse, assistendo a cambiamenti sociali, politici e tecnologici radicali. La sua età lo aveva portato a essere indicato come l’uomo più anziano vivente.

Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute erano monitorate con attenzione, ma nulla lasciava presagire un peggioramento improvviso. La sua morte, avvenuta proprio nel giorno simbolico del compleanno, ha colpito familiari e osservatori in tutto il mondo.