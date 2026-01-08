A 78 anni consegue l'undicesima laurea: il percorso senza pause di Michele Carmosino

A 78 anni colleziona l’undicesimo titolo universitario: una storia di studio continuo che attraversa oltre cinquant’anni di accademia, tra discipline diverse e una passione mai interrotta per la formazione.

Undici lauree in oltre mezzo secolo di studio. Michele Antonio Carmosino, nato a Vastogirardi, in provincia di Isernia, ha raggiunto un nuovo traguardo accademico all’età di 78 anni, completando un ulteriore corso universitario senza interrompere il suo percorso di formazione.

L’ultimo titolo è arrivato all’Università La Sapienza di Roma, dove ha discusso la tesi in Studi storico-artistici. Un risultato che si inserisce in una carriera universitaria iniziata nel 1972 con la prima laurea in Ingegneria.

Da allora il cammino non si è mai arrestato. Carmosino ha ampliato le proprie competenze passando dal diritto all’economia, dalle lettere alle scienze politiche, includendo anche lingue straniere e ambiti scientifici.

Tra i titoli più recenti spicca la laurea in Medicina, conseguita nel 2022, seguita dall’abilitazione all’esercizio della professione medica. Un percorso che testimonia una dedizione costante allo studio e una curiosità trasversale che attraversa generazioni e discipline.