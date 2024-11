Morto il frate rock Cesare Bonizzi - Fratello Metallo aveva 78 anni

Cesare Bonizzi, noto al pubblico come Fratello Metallo, è scomparso all'età di 78 anni. Frate dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, Bonizzi aveva conquistato notorietà per la sua passione per la musica heavy metal, che definiva "metrock". La sua morte è avvenuta nell'infermeria del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Bergamo, dove domani, giovedì 21 novembre, alle ore 15, si terranno i funerali.

Nato il 15 marzo 1946 a Offanengo, in provincia di Cremona, Bonizzi intraprese inizialmente la carriera di operaio e rappresentante di commercio. Nel 1975, all'età di 29 anni, decise di entrare nell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Dopo diverse missioni in Africa, nel 1983 fu ordinato sacerdote. La svolta musicale avvenne nel 1990, quando, dopo aver assistito a un concerto dei Metallica, decise di utilizzare la musica come strumento di evangelizzazione. Da allora, ha inciso circa 16 album, spaziando dal rock alla new age, fino all'heavy metal. Tra questi, "Misteri" del 2008 è particolarmente significativo.

La sua presenza scenica e il messaggio di fede veicolato attraverso la musica lo portarono a esibirsi in importanti manifestazioni, tra cui il "Gods of Metal", uno dei più noti festival del genere. Tuttavia, nel 2009, preoccupato per la crescente esposizione mediatica e le tensioni con il suo staff, annunciò il ritiro dalla scena musicale. In un'intervista, dichiarò che "il diavolo lo ha fatto diventare troppo celebre per i suoi gusti, seminando zizzania tra lui e il suo staff".

La sua figura ha rappresentato un unicum nel panorama musicale e religioso italiano, riuscendo a coniugare la spiritualità francescana con l'energia del metal, trasmettendo messaggi di fede attraverso un linguaggio musicale inusuale per un religioso. La sua scomparsa lascia un vuoto sia nel mondo della musica che in quello della spiritualità contemporanea.

Morto a 78 anni Colin Petersen, batterista dei Bee Gees - Colin "Smiley" Petersen, batterista dei Bee Gees, è deceduto all'età di 78 anni. La notizia è stata confermata dai familiari e dalla band tributo "Best of the Bee Gees", con cui Petersen si esibiva negli ultimi anni. Il direttore di produzione Gary Walker ha riferito che Petersen aveva suonato in uno spettacolo sabato scorso, apparendo "felice e il solito sfacciato".

Imprenditore 45enne trovato morto negli uffici della sua azienda a Senigallia - Sabato sera, a Cesano di Senigallia, un imprenditore di 45 anni è stato trovato senza vita negli uffici della sua azienda. La moglie, preoccupata per il mancato rientro a cena e l'impossibilità di contattarlo telefonicamente, ha lanciato l'allarme. Le luci accese all'interno dell'attività, in un orario insolito per un giorno prefestivo, hanno destato ulteriori sospetti.

Morto Vladimir Shklyarov: étoile del balletto russo deceduto a 39 anni dopo una caduta dal balcone - Il ballerino russo di 39 anni Vladimir Shklyarov è deceduto il 16 novembre 2024 a seguito di una caduta dal balcone del suo appartamento al quinto piano a San Pietroburgo. Secondo le prime ricostruzioni, Shklyarov sarebbe uscito sul balcone per prendere aria e fumare, perdendo l'equilibrio e precipitando.