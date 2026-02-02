Maria Rita Parsi morta a 78 anni, il ricordo in tv e il cordoglio del mondo della psicologia

È morta a Roma Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e voce storica nella tutela dell’infanzia. In tv il ricordo commosso di Eleonora Daniele e il cordoglio dei colleghi che ne hanno ricordato l’impegno professionale e umano.

Maria Rita Parsi è morta questa mattina a Roma. Aveva 78 anni ed era una delle figure più note della psicologia italiana, da sempre impegnata nella difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

La notizia è stata ricordata in diretta televisiva da Eleonora Daniele durante la trasmissione Storie italiane. La conduttrice ha parlato di un rapporto professionale e umano durato decenni, iniziato quando aveva poco più di vent’anni, ai tempi di Uno Mattina.

Nel corso del programma, Daniele ha raccontato lo shock per una morte arrivata senza segnali evidenti. Maria Rita Parsi, ha spiegato, non soffriva di particolari patologie e frequentava abitualmente gli studi televisivi, arrivando al mattino con il suo sorriso e le sue abitudini di sempre.

L’annuncio della scomparsa è arrivato in diretta anche a Mattino Cinque. Il conduttore Francesco Vecchi ha ricordato Parsi come una presenza fissa e molto apprezzata del programma, mentre Federica Panicucci ha parlato di una notizia che ha lasciato tutti senza parole.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha diffuso una nota di cordoglio definendo Maria Rita Parsi un punto di riferimento per la psicologia italiana e internazionale. Nel messaggio viene ricordata una vita interamente dedicata alla tutela dei minori, attraverso il lavoro clinico, scientifico e istituzionale.

L’Ordine ha citato anche il suo intervento all’ultima Giornata nazionale della Psicologia, lo scorso ottobre, descritto come intenso e generoso. Un impegno che, secondo i colleghi, resterà come eredità professionale e civile per l’intera comunità degli psicologi.