Amici di Maria De Filippi: anticipazioni puntata 11 gennaio 2026 e due allieve eliminate

Puntata di Amici 25 registrata l’8 gennaio: domenica 11 gennaio in onda su Canale 5, con sfide di canto e ballo, ospiti musicali e due allieve che abbandonano la scuola dopo le esibizioni e le selezioni.

L’8 gennaio negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios di Roma si è svolta la registrazione della nuova puntata del talent show di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 11 gennaio su Canale 5.

Tra gli ospiti previsti per questa puntata figurano la cantante Mara Sattei e il musicista Nicolò Filippucci, presenti durante le sfide tra gli allievi di canto e ballo. Le anticipazioni si basano sulle info diffuse da SuperGuidaTV e dall’account X AmiciNews.

Leggi anche Anticipazioni Amici 2025, domenica 23 novembre: ospiti, gare e anticipazioni del pomeriggio su Canale 5

La gara di canto con cover 2026 ha visto Michele risultare primo classificato con l’esibizione di “Biblical”, seguito da Gard e Plasma, mentre Valentina e Opi si sono ritrovati in basso nella graduatoria. Durante i confronti, la cantante Flavia è stata eliminata in seguito alla prova su “Diamonds”, scatenando il dissenso tra i professori sulle valutazioni.

Nel segmento dedicato alla danza, Kiara si è aggiudicata il primo posto, con Emiliano e Alessio a seguire; alla fine della competizione Anna non ha superato la sfida e ha lasciato la scuola, con Kiara che prende il suo posto nel cast delle ballerine.

Dalle anticipazioni emerse, alcune allieve restano a rischio di sostituzione nelle prossime registrazioni: Maria Rosaria potrebbe dover difendere il proprio banco in vista delle sfide future, con altri scontri già programmati tra ballerini e cantanti nei prossimi appuntamenti di Amici 25.