Amici di Maria De Filippi: anticipazioni e ospiti della puntata del 2 febbraio 2025

Oggi, domenica 2 febbraio 2025, alle 14:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di "Amici di Maria De Filippi". L'ospite musicale sarà Tancredi, ex allievo della ventesima edizione del talent show, che presenterà i suoi ultimi due singoli, "Standing Ovation" e "Belladamorire".

La gara di canto vedrà come giudici l'attore Luca Argentero e la cantautrice multiplatino Giusy Ferreri. Per la danza, le esibizioni saranno valutate dalla ballerina, coreografa e conduttrice televisiva Samanta Togni.

Nella sfida del cantante Nicolò, il giudice sarà Charlie Rapino, vicepresidente di Artist First. Per la danza, la sfida della ballerina Giorgia sarà valutata da Francesca Bernabini, direttrice della testata Danza Effebi.

Durante la puntata, Nicolò affronterà una sfida contro Filippo, cantando "Chandelier". Il giudice Rapino apprezzerà la sua performance, portandolo alla vittoria. Successivamente, l'insegnante Anna Pettinelli gli consegnerà la maglia del Serale, rendendolo il primo allievo ammesso a questa fase del programma.

La ballerina Giorgia, invece, perderà la sua sfida contro Asia, una nuova concorrente che entrerà nella scuola. Asia eseguirà due coreografie che convinceranno la giudice Bernabini, garantendole un posto nel talent.

Inoltre, entrerà un nuovo ballerino di nome Francesco, scelto dall'insegnante Emanuel Lo, che colpirà positivamente anche Alessandra Celentano.

La classifica della gara di canto vedrà al primo posto Antonia, seguita da Deddè e Senza Cri. In ultima posizione si classificherà Trigno, che dovrà affrontare una sfida con Antonio, ultimo nella classifica di ballo.

Non mancheranno momenti di tensione, come un nuovo capitolo della lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini riguardante il giudizio su Luk3.

Per seguire la puntata, sintonizzatevi su Canale 5 alle 14:00 o recuperatela successivamente sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il daytime settimanale riprenderà domani, lunedì 3 febbraio 2025, con nuovi dettagli sulle sfide e sulla vita nella scuola di "Amici". La fase Serale del programma è prevista per sabato 22 marzo 2025.

Che Tempo Che Fa del 2 febbraio: ospiti e anticipazioni - Questa sera, domenica 2 febbraio 2025, alle 19:30, andrà in onda una nuova puntata di "Che Tempo Che Fa" su NOVE e in streaming su discovery+. Il programma, condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ospiterà personalità di spicco del cinema, dello sport e della musica.

Anticipazioni di 'Verissimo' del 2 febbraio 2025: Eleonora Giorgi e altri ospiti raccontano le loro storie - Oggi, domenica 2 febbraio 2025, alle ore 16:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di 'Verissimo' condotta da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti, Eleonora Giorgi condividerà la sua esperienza nella lotta contro il tumore al pancreas.Inoltre, Orietta Berti e Fabio Rovazzi parleranno del loro rapporto nato attraverso la musica e consolidato come giurati nel talent 'Io Canto Senior'.

MasterChef Italia, anticipazioni: sfide decisive e colpi di scena nella crazy night di stasera - MasterChef Italia si prepara a sorprendere il pubblico con una puntata ricca di colpi di scena, in onda stasera, giovedì 30 gennaio 2025, alle 21.15 su Sky e in streaming su Now. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno ideato una "crazy night" che promette di sconvolgere le consuete dinamiche del programma.