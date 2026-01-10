C'è posta per te torna in tv: gli ospiti di Maria De Filippi della prima puntata del 10 gennaio

Il people show di Maria De Filippi riapre le buste con nuove storie di riconciliazione, emozioni e sorprese. Nella prima puntata protagonisti speciali la star turca Can Yaman e l’attore italiano Raoul Bova.

Riparte C’è posta per te con una nuova stagione che riporta al centro i sentimenti, le parole non dette e i legami da ricostruire. Il people show ideato e condotto da Maria De Filippi inaugura il nuovo ciclo con racconti di vita quotidiana capaci di alternare commozione e leggerezza.

La prima serata è arricchita dalla presenza di due volti molto amati dal pubblico: la star turca Can Yaman e l’attore italiano Raoul Bova. I loro interventi accompagnano momenti chiave delle storie, offrendo sostegno e sorpresa ai protagonisti delle vicende.

Nel corso della puntata scorrono racconti di amori che cercano una nuova strada, famiglie che tentano di riavvicinarsi dopo anni di distanza e rapporti spezzati che provano a ritrovare equilibrio. Ogni storia mette in luce il valore del perdono, del dialogo e del coraggio di affrontare il passato.

Tra lacrime, sorrisi e attese cariche di tensione, il programma continua a raccontare come anche un semplice gesto possa cambiare il destino di una relazione. Le sorprese restano uno degli elementi centrali, capaci di trasformare una lettera in un momento indimenticabile.

A consegnare la posta tornano i postini storici: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo. In sella alle loro biciclette attraversano città italiane e destinazioni estere, portando messaggi che spesso riaprono capitoli rimasti sospesi nel tempo.

La nuova stagione si apre così nel segno delle emozioni autentiche, confermando il format come uno degli appuntamenti più seguiti del sabato sera televisivo.