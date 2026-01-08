Don Matteo: Nino Frassica guida il backstage su RaiPlay

Don Matteo come non l’avete mai visto: su RaiPlay debutta “Il dietro del dietro le quinte di Don Matteo”, con Nino Frassica che racconta i retroscena della celebre fiction nei nuovi episodi dedicati al backstage.

Su RaiPlay è disponibile “Il dietro del dietro le quinte di Don Matteo”, un percorso nel cuore della produzione della serie tv con protagonisti, errori di ciak e momenti esilaranti.

La quindicesima stagione di Don Matteo è accompagnata da un nuovo speciale backstage in cui il celebre maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, racconta con ironia cosa succede sul set e fuori.

Leggi anche Raoul Bova dopo la bufera mediatica: il ruolo dei figli e il ritorno con Don Matteo 15

In ogni puntata, Frassica introduce i professionisti dietro le quinte ed esplora il lavoro di tecnici e attori attraverso clip inedite e interviste divertenti, svelando aneddoti e curiosità lontano dalle scene ufficiali.

Il racconto parte dai primi giorni di riprese della nuova stagione, con ospiti come Raoul Bova, protagonista della serie, e momenti dedicati a personaggi come Pippo interpretato da Francesco Scali.

Lo speciale digitale è prodotto da Lux Vide per Rai Contenuti Digitali e Transmediali, con la regia di Massimiliano Sbrolla, e offre al pubblico un punto di vista originale sul dietro le quinte di una delle fiction italiane più longeve.