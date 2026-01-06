Don Matteo 15, anteprima su RaiPlay e debutto in tv

La quindicesima stagione di Don Matteo sarà disponibile in anteprima streaming su RaiPlay il 6 gennaio 2026, prima della messa in onda su Rai 1 prevista per l’8 gennaio. La serie torna con nuove storie e personaggi.

La quindicesima stagione della serie italiana più seguita torna con un evento speciale: la prima puntata di Don Matteo 15 è disponibile in esclusiva streaming su RaiPlay la sera del 6 gennaio 2026, due giorni prima della messa in onda televisiva. L’uscita ufficiale in prima serata su Rai 1 è fissata per giovedì 8 gennaio 2026, segnando l’inizio di un nuovo ciclo narrativo per il prete investigatore amatissimo dal pubblico.

Raoul Bova riprende i panni di Don Massimo, protagonista centrale della stagione, alle prese con casi intricati ma anche con dubbi profondi sulla sua vocazione e sul ruolo che vuole avere accanto alla comunità e ai suoi amici storici.

La storia si apre con un episodio intenso: Don Massimo scopre in una piccola chiesa di campagna una giovane donna ferita, incinta e senza memoria, e decide di prendersene cura, portandola in ospedale e poi nella canonica. L’arrivo di questa misteriosa figura darà il via a nuove indagini e riflessioni sulla sua identità e su chi la stia cercando.

Oltre a Don Massimo, tornano molti volti amati come il maresciallo Cecchini, il capitano Diego Martini e Giulia Mezzanotte, protagonisti di trame personali e professionali intrecciate con i casi del giorno. Nella stagione entrano anche nuovi personaggi: tra questi una giovane marescialla, Caterina Provvedi, il cui arrivo porta dinamiche diverse nella stazione dei Carabinieri, e Maria, la ragazza al centro del primo mistero.

I nuovi episodi manterranno il mix di investigazione, sentimento e riflessione esistenziale che ha da sempre caratterizzato la fiction, esplorando temi attuali e profondi attraverso le sfide umane dei protagonisti.