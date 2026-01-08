Martina Colombari dopo Ballando: controlli medici dopo lo show di Rai 1

Dopo settimane di allenamenti intensi e dirette televisive, Martina Colombari ha deciso di sottoporsi a diversi esami clinici per valutare le conseguenze fisiche lasciate dall’esperienza nel celebre show di Rai 1.

Allenamenti quotidiani, coreografie impegnative e ritmi serrati hanno avuto un impatto sul fisico di Martina Colombari, che al termine della sua partecipazione a Ballando con le stelle ha scelto di fare alcuni accertamenti sanitari. L’attrice ha raccontato sui social di essersi sottoposta a tre risonanze magnetiche e a un’ecografia per verificare le condizioni generali dopo mesi di sforzi intensi.

Attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, Colombari ha chiarito che gli esami sono stati effettuati solo dopo la fine del programma, sottolineando come l’esperienza sia stata comunque positiva e degna di essere vissuta fino in fondo. Un percorso che rifarebbe senza esitazioni, nonostante le difficoltà fisiche emerse successivamente.

Leggi anche Martina Colombari, Billy e Achille Costacurta volontari con i City Angels a Capodanno

Con tono ironico, l’attrice ha anche condiviso un momento di leggerezza durante la visita medica, elencando i vari punti critici riscontrati tra ginocchio, caviglia e area poplitea. Un bilancio raccontato con autoironia dopo la quinta posizione ottenuta in gara insieme al maestro Luca Favilla.