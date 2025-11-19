Martina Colombari e il maestro latitante: dietro le quinte di Ballando con le stelle

Martina Colombari racconta con ironia le sue giornate di prova a Ballando con le stelle, dove è in gara insieme al ballerino e maestro Luca Favilla. Sui social l’ex Miss Italia ha condiviso un momento divertente che mostra cosa succede davvero dietro le quinte del programma.

Durante gli allenamenti in vista della puntata di sabato 22 novembre, la showgirl si è trovata a “cercare” il suo maestro, apparentemente scomparso dallo studio. Il motivo, però, è più che giustificato: Favilla è diventato papà da pochissimi giorni e le notti insonni iniziano a pesare.

“Il maestro è diventato papà e non si vuole allenare perché è stanco”, scherza Martina in un video, mentre gira tra le sale cercando il suo partner. Favilla risponde con autoironia: “Mi sto mimetizzando”, sdraiato sulle poltrone nel tentativo di recuperare qualche minuto di riposo.

In un secondo video, la Colombari lo riprende quando finalmente arriva in sala prove: “C’è anche lei stamattina? Perché mi sparisce sempre”. Favilla replica con il volto ancora assonnato: “Ho bisogno di spazi, non ho dormito bene questa notte”.