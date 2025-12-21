Martina Colombari si tatua In Per Sempre dopo Ballando con le stelle

Martina Colombari ha deciso di tatuarsi In Per Sempre dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, come simbolo del percorso vissuto nel programma. La scelta riflette un momento personale e significativo per l’attrice.

Un’esperienza intensa, destinata a lasciare un segno indelebile. Martina Colombari ha salutato la ventesima edizione di Ballando con le stelle con un gesto simbolico e personale: un nuovo tatuaggio nato per celebrare il percorso vissuto nel programma di Rai 1.

Attraverso una storia pubblicata su Instagram subito dopo l’ultima esibizione, l’attrice ha mostrato la scritta “in per sempre” incisa sul fianco destro, spiegando che rappresenta tutto ciò che Ballando le ha lasciato. Un ricordo legato non solo al ballo, ma anche al rapporto costruito con il maestro Luca Favilla e al lavoro condiviso settimana dopo settimana.

Leggi anche Andrea Delogu vince Ballando con le stelle 2025: trionfo nella finale contro Francesca Fialdini

Colombari ha raccontato di aver messo anima, passione e cuore in ogni prova, sottolineando come l’esperienza resterà per lei una parte importante della propria storia personale. Accanto a lei, Favilla non ha nascosto una certa delusione per l’esito della gara, ammettendo che la coppia ha dato tutto fino all’ultimo e che alcune riflessioni sono state rimandate a mente più lucida.

Il verdetto della giuria non è stato indulgente. Tra i giudizi più severi, quello di Selvaggia Lucarelli, che ha bocciato senza mezzi termini la performance definendola priva di energia e non all’altezza di una finale. La coppia era rientrata in gara grazie allo spareggio iniziale della puntata.

La coreografia scelta era una rumba sulle note di “Bella senz’anima”, brano particolarmente significativo per l’attrice. Nonostante le aspettative, l’esibizione non ha convinto i giudici, che si attendevano un livello superiore rispetto al percorso mostrato fino a quel momento, assegnando un punteggio complessivo di 41.

Nel suo intervento, Lucarelli ha evidenziato come il potenziale di Colombari fosse tale da far sperare in una prova più incisiva, parlando di un’occasione mancata e di una resa giudicata troppo debole sul piano tecnico ed emotivo. Parole che hanno suscitato la reazione del maestro Favilla, visibilmente in disaccordo.