La figlia di Al Bano Jasmine Carrisi: Il mio ex è diventato gay!

... la figlia diha sorpreso i suoi followers con una rivelazione che ha lasciato tutti sbalorditi. Sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo il tiktoker deve ballare raccontando un evento particolare che ha vissuto o che gli è successo.

In questo caso Jasmine Carrisi ha scritto: «Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex diventato gay». E poi il tag a Pierangelo Greco, altro pezzo da 90 su TikTok con oltre 600mila followers. Il giovane, ospite anche di Barabara D'Urso, è diventato famoso sui social grazie a un video diventato virale in cui esce accanto alla nonna. In molti inizialmente si chiedevano se la figlia di Al Bano Carrisi fosse stata davvero fidanzata con Pierangelo o fosse un espediente per aumentare i suoi followers, ma la risposta è arrivata dalla prima in questione. “La mia storia eterosessuale con la mia migliore amica Jasmine ti fa ridere molto. Questa cosa fa molto ridere anche me. È vero, eravamo fidanzati. Adesso è la mia migliore amica. Abbiamo frequentato lo stesso liceo di Lecce. Io ero la seconda superiore e lei la prima. Ci siamo conosciuti su Instagram. le ho scritto! Poi ci siamo fidanzati. Siamo stati fidanzati per forse due mesi. Poi ci siamo lasciati e dopo un anno o forse un paio di mesi ho capito che ero dall'altra parte. Con Jasmine non potevo che condividere i trucchi».

Quindi è vero che i due erano fidanzati nel 2015 e lo stesso Greco ha detto su instagram, specificando che oggi lui e Carrisi sono migliori amici. Ed è tutto confermato anche da Jasmine che ieri ha postato su Instagram un video in cui ha taggato Pierangelo e come descrizione si è limitata a scrivere: "Lol Love U". Nella breve clip potete vedere le foto di loro due nel 2015, quando si baciavano e camminavano per strada insieme, mano nella mano, e i video di loro due nel 2022 quando si truccavano e posavano davanti allo smartphone.

Altre News per: figliabanojasminecarrisidiventato