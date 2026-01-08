Re Carlo instancabile nel 2025: record di impegni reali e sorpasso sulla principessa Anna

Nel 2025 Re Carlo sorprende per ritmo e continuità: nonostante le cure oncologiche, diventa il reale più attivo dell’anno, superando la sorella Anna e segnando uno dei bilanci più intensi dell’ultimo decennio.

Con 533 impegni ufficiali portati a termine nel corso del 2025, Re Carlo conquista il primato di membro più operativo della famiglia reale. Un risultato che assume un peso particolare considerando che il sovrano continua a sottoporsi a trattamenti settimanali contro il cancro.

Il dato rappresenta il livello di attività più elevato dal 2019, quando aveva raggiunto quota 541. Nel conteggio rientrano numerosi appuntamenti istituzionali e tre viaggi di Stato di rilievo, con tappe in Italia, Canada e Polonia, che hanno rafforzato il profilo internazionale della monarchia.

Leggi anche Maxi vasca di letame a Sandringham: il progetto di Re Carlo a un passo da Anmer Hall

La principessa Anna segue a breve distanza con 478 impegni. Pur avendo accumulato più giornate lavorative complessive, nel 2025 ha ceduto al fratello il titolo informale di reale più laborioso, dopo averlo detenuto per due anni consecutivi.

Secondo l’analista Patricia Treble, il ritmo imposto dal sovrano trasmette l’idea di una Casa reale determinata a recuperare terreno, con un’agenda descritta come segno di un’energia costante e senza rallentamenti evidenti.

I numeri confermano una crescita generale: la Circolare di Corte indica che nel 2025 i dieci membri attivi della famiglia reale hanno totalizzato 2.459 incarichi, con un incremento del 23% rispetto al 2024, anno segnato dalle diagnosi oncologiche del re e della principessa del Galles.

Al terzo posto per operosità si colloca il principe Edoardo, con 313 impegni, seguito dalla duchessa di Edimburgo a quota 235. La regina Camilla raggiunge i 228 appuntamenti ufficiali, precedendo di poco il duca di Gloucester, fermo a 212.

Spicca anche la presenza del principe Riccardo: a 81 anni è il secondo membro più anziano ancora in servizio e supera il principe William, che nel 2025 arriva a 202 impegni, segnando un aumento netto rispetto all’anno precedente.

La duchessa di Gloucester totalizza 113 incarichi, mentre il duca di Kent, novantenne, ne svolge 77 in un anno segnato dalla scomparsa della moglie, la duchessa di Kent, avvenuta a settembre.

La principessa del Galles, in fase di remissione, prende parte a 68 impegni ufficiali. Durante una visita all’ospedale di Colchester ha raccontato la complessità del periodo successivo alle cure, spiegando come la ripresa richieda una forza diversa da quella necessaria durante il trattamento.