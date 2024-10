Zazoom di 29 ott 2024

Re Carlo tornerà a viaggiare regolarmente nel 2025, segnale positivo sulla salute del monarca

Buckingham Palace ha confermato che re Carlo III riprenderà i viaggi ufficiali internazionali dal 2025, segnale interpretato da molti come un miglioramento nella sua battaglia contro il cancro. Questa decisione arriva dopo che il sovrano ha completato un tour con la regina Camilla in Australia e Samoa, evento che re Carlo era determinato a realizzare. Il tour ha avuto un effetto tonificante per lui, e un alto funzionario del Palazzo ha dichiarato che il monarca ha mostrato una rinnovata energia durante gli impegni, trovandosi in armonia con il programma stabilito. La ripresa dei viaggi per l’anno prossimo rimarrà condizionata al consenso medico per ogni spostamento, con la prospettiva di un calendario di appuntamenti internazionali che comprenderà la primavera e l’autunno, periodi tradizionali per le visite della famiglia reale all’estero. Sebbene non siano stati diffusi aggiornamenti dettagliati sulla terapia del re, la possibilità di pianificare queste attività riflette una gestione efficace del trattamento e un recupero significativo. Un aspetto centrale per il monarca è stato il supporto emotivo della regina Camilla, la cui presenza ha rafforzato il morale del re durante il recente viaggio. Un portavoce del Palazzo ha sottolineato che re Carlo trae forza non solo dal proprio senso del dovere, ma anche dalla vicinanza della regina, descritta come una persona equilibrata e radicata. L’entourage di Buckingham Palace ha aggiunto che re Carlo affronta con resilienza la sua diagnosi, mantenendo una routine che combina elementi di mente, corpo e spirito, ritenuti da lui fondamentali per il proprio benessere. La ripresa dei viaggi programmati per il 2025 riflette il suo desiderio di proseguire con il servizio istituzionale e il forte legame con i doveri di stato, testimonianza della sua dedizione e volontà di superare le difficoltà legate alla salute.

