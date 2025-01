William e Kate attesi all'insediamento di Trump: il principe si prepara a nuovi impegni reali

Il principe William e la principessa Kate parteciperanno il prossimo 20 gennaio 2025 all'insediamento del neo eletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La loro presenza rappresenta un importante passo per William, che si prepara a subentrare o ad affiancare il padre, re Carlo, in molti impegni ufficiali. La coppia reale è stata invitata alla cerimonia a Washington insieme al re e alla regina, secondo quanto riportato da Fox News.

Un momento cruciale per William si è verificato lo scorso mese, durante il suo incontro con Trump alla riapertura della Cattedrale di Notre Dame. L'erede al trono, in rappresentanza di Sua Maestà assente per motivi di salute, ha ricevuto ampi consensi per la sua capacità di interazione con il tycoon. Gli elogi rivolti a William hanno avuto una risonanza globale, rafforzando il suo ruolo futuro nella monarchia.

Per la principessa Kate, il 2024 è stato un anno di sfide a causa della sua lotta contro il cancro, ma anche di rinnovamento personale. Secondo fonti vicine alla famiglia reale, Kate ha riscoperto nuove energie e non vede l'ora di riprendere i suoi doveri ufficiali a pieno regime. Lontana dai riflettori, ha ritrovato il piacere della vita domestica, ma ha anche riattivato le iniziative di beneficenza avviate nel 2023 e interrotte a causa della malattia.

L'età avanzata di re Carlo e della regina Camilla, entrambi oltre i 75 anni, sta accelerando il processo di transizione verso una maggiore responsabilità per William e Kate. La coppia reale sembra pronta a intraprendere un ruolo di primo piano, consolidando il futuro della monarchia britannica.

Addio a Liz Hatton, la giovane fotografa di 17 anni che ha ispirato William e Kate - Liz Hatton, fotografa di 17 anni affetta da una rara forma di cancro, è morta il 27 novembre 2024. La giovane, originaria di Harrogate, nel North Yorkshire, aveva catturato l'attenzione pubblica poche settimane prima, grazie al suo incontro con i Principi del Galles, William e Kate, al Castello di Windsor.

William e Kate: rivelazioni sulle tensioni di coppia secondo il libro di Deborah Ameri - Emergono nuovi dettagli sulla relazione tra il principe William e la principessa Kate Middleton grazie al libro Kate & William: un amore reale della giornalista Deborah Ameri, che svela un ritratto ben diverso dalla coppia apparentemente perfetta.