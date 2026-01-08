Don Matteo 15 stasera su Rai 1: anticipazioni e trame della nuova stagione

Il parroco più amato della tv riaccende Rai 1 con nuovi casi e intrecci emotivi. Dieci serate inedite, personaggi alle prese con scelte difficili e relazioni complesse: la quindicesima stagione punta tutto sui sentimenti.

Da questa sera, giovedì 8 gennaio, Rai 1 manda in onda la quindicesima stagione di Don Matteo, articolata in dieci prime serate. Alla regia si alternano Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco, per una stagione che mette al centro le emozioni e i legami personali.

Il filo conduttore dei nuovi episodi è il “cuore”: ogni personaggio, storico o appena arrivato, è chiamato a confrontarsi con sentimenti irrisolti e scelte decisive. Accanto a Don Massimo restano figure familiari come Natalina, Pippo e il maresciallo Cecchini, pilastri di una comunità che continua a cambiare.

Uno degli snodi narrativi principali riguarda la relazione tra il capitano dei Carabinieri Diego Martini e Giulia Mezzanotte, sorella di Don Massimo. Se lui appare determinato nei sentimenti, Giulia attraversa una fase di smarrimento profondo, segnata dal recente lutto materno e da un futuro professionale ancora incerto.

A complicare gli equilibri in caserma arriva Caterina Provvedi, nuova marescialla dal carattere deciso. Il suo trasferimento, forse nato da un errore burocratico, la pone in diretta competizione con Cecchini, mettendo in discussione ruoli e gerarchie consolidate.

Anche Don Massimo si trova ad affrontare una prova delicata: l’incontro con Maria, una giovane incinta che ha perso la memoria. Un caso umano prima ancora che investigativo, destinato a lasciare un segno profondo nel percorso del parroco.

Le trame delle dieci serate si arricchiscono grazie a numerose partecipazioni speciali, che affiancano i protagonisti in storie sospese tra mistero e vita quotidiana, ampliando il racconto e offrendo nuove sfumature alla narrazione.