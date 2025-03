Imma Tataranni anticipazioni: stasera su Rai1 il terzo episodio della quarta stagione

Questa sera, domenica 9 marzo 2025, alle 21:30 su Rai1, andrà in onda il terzo episodio della quarta stagione di "Imma Tataranni – Sostituto Procuratore", intitolato "Quando finisce un amore".

In questo episodio, dopo l'arresto del latitante Latronico, l'indagine sotto copertura del maresciallo Ippazio Calogiuri si conclude, costringendolo a lasciare Matera per garantire la propria sicurezza.Nel frattempo, Pietro, marito di Imma, trova un importante punto di riferimento nell'amicizia con Vasco Parisi.

La città di Matera si riunisce per il matrimonio della PM D'Antonio, durante il quale Filomena, madre di Pietro, cerca di mantenere le apparenze per preservare la reputazione familiare. Tuttavia, i festeggiamenti vengono sconvolti dall'omicidio di Aurelio Sansevero, noto come il "Barone Rosso".

Mentre indaga su questo caso, Imma deve affrontare anche questioni personali: Pietro le chiede di avviare le pratiche per la separazione e la figlia Valentina scopre casualmente il suo tradimento con Calogiuri.

La serie, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, continua a intrecciare le vicende personali della protagonista con casi giudiziari ambientati nella suggestiva cornice di Matera.

