The Voice Senior anticipazioni: al via la quinta stagione stasera su Rai 1

La quinta stagione di "The Voice Senior" inizia oggi, venerdì 21 febbraio 2025, alle 21:30 su Rai 1. Antonella Clerici conduce il talent show dedicato alle voci over 60, affiancata dai coach Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa, già protagonisti di "The Voice Kids".

Il programma prevede otto puntate, a partire dalle tradizionali "Blind Auditions", durante le quali i coach ascoltano i concorrenti senza vederli, giudicandoli esclusivamente dalla voce. Se un coach è interessato, si gira per aggiungere il talento alla propria squadra; in caso di interesse da parte di più coach, sarà il concorrente a scegliere con chi collaborare.

Anche quest'anno, durante le "Blind Auditions", i coach dispongono di due strumenti: il tasto "Blocco", che impedisce a un altro coach di selezionare un concorrente, e il tasto "Seconda Chance", che consente a un coach di offrire una nuova esibizione a un partecipante non selezionato al primo tentativo.

Al termine delle sei puntate di "Blind Auditions", ogni coach avrà scelto 6 concorrenti, per un totale di 24 partecipanti che accederanno al "Knock Out", la semifinale. In questa fase, i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con brani assegnati dai rispettivi coach, i quali decideranno chi far avanzare. Solo 3 concorrenti per team accederanno alla "Finale", dove il pubblico da casa, tramite televoto, decreterà il vincitore della quinta edizione di "The Voice Senior".

Il programma offre una proposta musicale ricca e variegata, con performance sul palco che si intrecciano a racconti personali dei concorrenti, creando un mosaico di storie e voci che rappresenta il cuore pulsante dello show. Non mancheranno momenti di divertimento e spensieratezza, con improvvisazioni dei coach, duetti con i partecipanti e la presenza di numerose guest star.

