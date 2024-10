Zazoom di 30 ott 2024

Roma, la Curva Sud si prepara alla contestazione: possibili scioperi del tifo e tregue per il match contro il Torino

Il rapporto tra la tifoseria della Curva Sud e la società AS Roma è nuovamente ai minimi storici: il dissenso esploso con l’esonero di Daniele De Rossi continua ad alimentare una serie di proteste che coinvolgono ormai gran parte del tifo organizzato. I tifosi criticano duramente le scelte sportive e commerciali della proprietà Friedkin, accusata di essere lontana dai valori storici della Roma. La prossima occasione per manifestare il dissenso sarà il match del 31 ottobre contro il Torino allo stadio Olimpico, dove circa 59.000 tifosi sono attesi per esprimere il proprio malcontento, che potrebbe però ridurre la capienza per la prima volta sotto i 60.000 spettatori. Le opzioni di protesta discusse dalla Curva Sud includono uno sciopero temporaneo di 15 minuti, sul modello della recente sfida contro l'Udinese, in cui i tifosi hanno lasciato vuoti i posti per il primo quarto d'ora. Altre alternative sono uno sciopero di 90 minuti, con curva vuota per l’intero match, oppure una contestazione estesa solo a pre e post-partita, con una tregua durante il gioco. Questa modalità consentirebbe alla tifoseria di contestare all’esterno dello stadio, accompagnando l’arrivo del pullman della squadra e durante il riscaldamento, per poi tifare normalmente dal fischio d'inizio. In vari comunicati, la Curva Sud ha chiesto alla famiglia Friedkin un “cambio di rotta”, sottolineando l'importanza di preservare l’identità romanista con scelte più vicine alla tradizione del club. Il confronto tra tifosi e società si riflette anche nelle parole di diversi portavoce dei sostenitori, che invitano alla solidarietà in tutti i settori dello stadio, per dare maggiore forza a un dissenso ritenuto ormai necessario. Ad oggi, le autorità non hanno segnalato particolari problemi di ordine pubblico, ma la situazione resta sotto osservazione per prevenire eventuali tensioni.

