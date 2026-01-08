Mercato Lazio, Sarri spiazzato: Ratkov? Devo ancora scoprirlo

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, Maurizio Sarri ha commentato le recenti scelte di mercato della Lazio, in particolare sull’arrivo di Petar Ratkov, giovane attaccante serbo ancora da approfondire.

Il pareggio conquistato in extremis contro la Fiorentina ha lasciato spazio anche alle riflessioni sul mercato in casa Lazio. Dopo il 2-2 maturato nei minuti finali, Maurizio Sarri ha commentato a caldo alcune scelte societarie, soffermandosi in particolare sui movimenti in attacco e sulle cessioni più rilevanti.

Interpellato sull’arrivo del giovane centravanti serbo Petar Ratkov, classe 2003, il tecnico biancoceleste non ha nascosto una certa sorpresa. “Di Ratkov so ancora poco, dovrò studiarlo e capire come valorizzarlo”, ha spiegato, chiarendo che si tratta di un’operazione decisa dal club e non di una richiesta personale. Nessuna polemica, solo la constatazione di dover lavorare su un profilo ancora tutto da conoscere.

L’innesto di Ratkov è legato alla partenza di Castellanos, trasferitosi al West Ham. Un cambio importante nel reparto offensivo, che Sarri dovrà assimilare rapidamente per adattare il gioco alle caratteristiche del nuovo attaccante.

Nel suo intervento, l’allenatore ha affrontato anche il tema dell’addio di Matteo Guendouzi, destinato al Fenerbahce per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni di euro, bonus inclusi. Sarri ha ammesso di considerare il centrocampista francese uno dei pilastri su cui costruire il futuro, ma ha riconosciuto come offerte di quel livello, soprattutto sul piano dell’ingaggio, rendano difficile trattenere certi giocatori.

Per ulteriori valutazioni sulle strategie di mercato, il tecnico ha rimandato alla società, ribadendo che il suo compito resta quello di lavorare con il gruppo a disposizione e trovare soluzioni in campo, indipendentemente dalle dinamiche extra-tecniche.