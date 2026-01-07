Guendouzi vicino all'addio: Lazio tratta Taylor e Ratkov

La Lazio valuta le uscite di Guendouzi, che potrebbe trasferirsi al Fenerbahçe. Intanto, i club trattano anche per Taylor e Ratkov, in un contesto di possibili cambiamenti nel centrocampo biancoceleste.

La Lazio si prepara a un possibile cambiamento importante a centrocampo. Matteo Guendouzi è sempre più orientato verso una nuova esperienza in Turchia, con il Fenerbahce pronto ad accoglierlo. Il centrocampista francese rientra comunque tra i convocati per la sfida contro la Fiorentina e potrebbe scendere in campo prima di salutare definitivamente l’ambiente biancoceleste.

La trattativa tra i due club è ormai avanzata e l’intesa economica è stata definita su una base complessiva vicina ai 30 milioni di euro, includendo anche i bonus. La chiusura dell’operazione potrebbe arrivare già nelle prossime ore, completando così l’uscita di uno dei punti fermi della mediana laziale.

Parallelamente, la dirigenza si è mossa per individuare il profilo adatto a raccoglierne l’eredità. Il nome seguito con maggiore convinzione è quello di Kenneth Taylor, centrocampista olandese classe 2002 attualmente all’Ajax. L’operazione è impostata su una cifra attorno ai 18 milioni di euro, bonus compresi, e i contatti sono in fase avanzata.

Il mercato in entrata non si limita al reparto di centrocampo. In attacco è previsto l’arrivo di Petar Ratkov, attaccante del Salisburgo, individuato come sostituto di Castellanos. Il giocatore è atteso a breve nella Capitale per completare il passaggio e aggregarsi alla squadra.