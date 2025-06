Calciomercato Lazio: Maurizio Sarri verso il ritorno in panchina

La Lazio è pronta a riabbracciare Maurizio Sarri, in un momento cruciale per il futuro della squadra. Dopo le dimissioni di Marco Baroni, i contatti tra il club e l'ex tecnico si intensificano, con un incontro decisivo in programma oggi. Scopri come si evolve questa trattativa e cosa potrebbe significare per la stagione biancoceleste.

La Lazio è a un passo dal riportare Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Dopo le dimissioni di Marco Baroni, il club capitolino ha intensificato i contatti con l'ex tecnico, culminati in un incontro decisivo previsto per oggi nella villa toscana dell'allenatore. Il direttore sportivo Angelo Fabiani è atteso per definire gli ultimi dettagli di un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Il ritorno di Sarri rappresenterebbe una svolta significativa per la Lazio, che mira a rilanciarsi in Serie A e nelle competizioni europee. La dirigenza è pronta a supportare il tecnico con un mercato ambizioso, puntando su rinforzi di qualità e sulla valorizzazione dei giocatori già in rosa.

Con il possibile ritorno di Sarri, la Lazio potrebbe abbandonare il 4-2-3-1 adottato da Baroni per tornare al classico 4-3-3 che ha caratterizzato la precedente gestione del tecnico toscano. Questo modulo valorizzerebbe le caratteristiche di diversi giocatori chiave, come Mattia Zaccagni, che sotto la guida di Sarri ha mostrato notevoli progressi, e Pedro, in attesa di rinnovo contrattuale.

Il ritorno di Sarri potrebbe influenzare positivamente la permanenza di alcuni giocatori fondamentali. Alessio Romagnoli, considerato un pilastro della difesa, è in trattativa per un adeguamento contrattuale. Anche Matteo Guendouzi, centrocampista francese apprezzato dal tecnico, è al centro di discussioni per un prolungamento del contratto in scadenza nel 2028.

La Lazio è inoltre attiva sul mercato per rinforzare la rosa. Tra gli obiettivi figurano Sebastian Szymanski, trequartista del Fenerbahçe, e Nuno Tavares, terzino sinistro dell'Arsenal. Non si esclude un tentativo per riportare a Roma Sergej Milinkovic-Savic, attualmente all'Al-Hilal.

La firma ufficiale di Sarri potrebbe arrivare nei prossimi giorni, una volta risolto il contratto con Marco Baroni. Il tecnico ritroverebbe un ambiente familiare e una squadra con cui ha già lavorato, con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano ed europeo.