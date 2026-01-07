A Testa Alta - Il coraggio di una donna: Sabrina Ferilli debutta su Canale 5 tra trama, cast e puntate

Il 7 gennaio 2026, su Canale 5, debutta A Testa Alta - Il coraggio di una donna, con Sabrina Ferilli nel ruolo di Virginia Terzi. La fiction racconta la vita di una preside impegnata in un progetto contro la dipendenza digitale.

Mercoledì 7 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5, arriva “A Testa Alta - Il coraggio di una donna”, nuova fiction con Sabrina Ferilli protagonista.

Al centro della storia c’è Virginia Terzi, preside di un liceo in un paese affacciato su un lago alle porte di Roma. Stimata educatrice, sta lavorando a un progetto contro la dipendenza digitale quando la sua vita viene travolta dalla diffusione non consensuale di un video intimo: lo scandalo esplode, il giudizio pubblico si accanisce e la comunità si spacca.

Virginia prova a restare in piedi mentre difende sé stessa, suo figlio Rocco e ciò in cui crede. Attorno a lei si intrecciano vicende personali e tensioni collettive: dinamiche familiari, segreti che affiorano, primi amori e rapporti che cambiano di colpo sotto il peso della gogna mediatica.

Rocco, sedicenne sensibile e appassionato di scacchi, si ritrova coinvolto nelle ricadute dello scandalo e vive un legame nascente con Nina, compagna di scuola intrappolata in una relazione difficile con Alex, figlio del sindaco Morrone.

A dare forza a Virginia ci sono l’amica Giulia, vicepreside dell’istituto, e Marco Colaianni, professore di educazione fisica pronto a esporsi quando iniziano ad arrivare minacce. Sul fronte investigativo entra in scena Cecilia, sorella di Virginia e ispettrice di polizia: due caratteri lontani che devono però restare uniti mentre le indagini rischiano di incrinare il loro rapporto.

I sospetti si allargano anche dentro la sfera più intima: sotto osservazione finisce Luigi, marito di Virginia e avvocato che nasconde un segreto, insieme al costruttore Bodoni e alla figlia Elena. Mentre la ricerca della verità si avvicina al punto decisivo, la preside è costretta a valutare quanto può costare scoprire il responsabile, soprattutto se chi le sta accanto rischia quanto lei.

Diretta da Giacomo Martelli, la serie riunisce nel cast, oltre a Sabrina Ferilli, Francesco Petit, Raniero Monaco Di Lapio, Fabrizio Ferracane, Gioia Spaziani, Maria Chiara Augenti e Ninni Bruschetta. La produzione è di Marco Belardi per Banijay Studios Italy, in coproduzione Rti - Banijay Studios Italy, con sceneggiature firmate da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini.

Le puntate totali sono tre: la prima va in onda il 7 gennaio 2026 in prima serata su Canale 5, con disponibilità anche in streaming su Mediaset Infinity.